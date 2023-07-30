Kredi faizlerinin yüksek olması ve bankaların kredi vermemesi satışların düşmesine neden oluyor. Satış rakamlarının düşmesi sektörü olumsuz etkilerken, müteahhitler artan maliyetlerin satış fiyatlarına yansıdığını belirtiyor.

Artan maliyetler, yabancıların azalan ilgisi ve bankaların kredi musluklarını sıkması Bursa’daki ve İnegöl’de konut satışlarını doğrudan etkiledi. Yılın ilk yarısında Bursa’daki konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 20 bin 536 olarak kayıtlara geçti. İnşaat maliyet endeksi ise Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 47,95 artış gösterdi. Yüksek enflasyon, inşaat ve arsa maliyetlerindeki artışların yanı sıra halkın alım gücünün düşmesi ile kredilerde yaşanan zorluklar bu dönemde inşaat sektörünü etkileyen başlıca faktörler oldu.

Müteahhitler, konut kredilerinin makul oranda ve ulaşılabilir olmaması durumunda inşaat sektöründe daralmanın devam edeceği uyarısında bulundular.

DARALMA KÖPÜĞÜ ERİTECEK

İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Gayrimenkul piyasasında finansmana ulaşım önemli bir kriterdir. Bankalar tarafında bir süredir yaşanan kredi verilmeme ya da düşük tutarlarda verilmesi durumlarından ötürü talepte bir daralma mevcuttur. Diğer taraftan yaşanan fiyat artışları satın alma tarafında gelir-fiyat dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Konut talebi azalıyor ancak yeni proje başlangıç sayısı da düşüyor. Dolayısıyla talep daralmasının yanında arz tarafında da daralma yaşanıyor. Bu sebepten dolayı bir düşüş olacağını düşünmüyorum Aynı zamanda imar alanlarındaki sıkışma ve kentsel dönüşüm ta-rafında yeteri kadar proje olmaması da bir etken olmaktadır. Fakat gayrimenkulü bir finansal araç olarak kullanım yaygınlaşmış bir durumdur. Dolayısıyla bu alışverişe konu olan gayrimenkullerde bir düşüş yaşanabilir. Fakat şu bir gerçek Türkiye’de bazı illerin bazı bölgelerinde gayrimenkul fiyatlarında köpükler oluşmuş. Bu daralma açıkçası köpüğü eritecektir. Her iki neden, bürokrasi tarafında ağırlaşma, yeni alanların imar planlarının yapılmaması ve ekonomi alanında belirsizlikler ertelemelere neden olmaktadır. Yılın ikinci yarısında finansmana erişim tarafında bir hamle olmazsa bu şekilde devam ederiz. Sadece finansmana erişim yeterli olmayacak. Faiz artışları dolayısıyla finansmanın maliyeti artacağı için tüketici tarafında aynı trend devam eder. Altını çizmeliyim ki her dönem için gayrimenkul en güvenli limandır” dedi.

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