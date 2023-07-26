İnşaat malzemesi sanayi endeksi Haziran ayında 71,10 puan oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Haziran 2023 sonuçlarına göre Bileşik Endeks, Haziran ayındaki çalışma gün sayısının azalmasına bağlı olarak bir önceki aya göre 0,35’lik gerilemeyle 71,10 puana düştü.

Rapora göre, ekonomide rasyonel zemine geri dönüşün güven ve beklentiler üzerinde yarattığı iyimserlik, haziran ayında yerini temkinli durağanlığa bıraktı.

Bu çerçevede Güven Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,47’lik düşüş ile 34,23 puana gerilerken, Faaliyet Endeksi ise 0,2’lik azalma ile 137,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

Rapora göre depremin olumsuz etkilerini ve seçimlere ilişkin belirsizlikleri büyük ölçüde geride bırakan inşaat malzemesi sanayisi haziran ayında çalışma gün sayısında yaşanan önemli düşüşe takıldı.

Ekonomide rasyonel zemine geri dönüşün güven ve beklentiler üzerinde yarattığı iyimserlik de haziran ayında yerini temkinli bir durağanlığa bıraktı.

GÜVEN ENDEKSİ YURT İÇİNDE GERİLEDİ, İHRACAT PAZARINDA YÜKSELDİ

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; mayıs ayında belirgin bir yükseliş gösteren Güven Endeksi Haziran ayında yeniden sınırlı ölçüde geriledi.

Raporda, ekonomide rasyonel zemine geri dönüş tercih edilmesine rağmen, güvenin desteklenmesi için uygulamaların görülmesi gerektiği belirtildi.

Buna göre Güven Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,47’lik düşüşle 34,23 puana indi. Yurtiçi pazarlarda güven haziran ayında sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına olan güven sınırlı ölçüde yükseldi. Rapora göre ekonomi politikalarında rasyonel zemine geri dönüş hedefi de ilk aşamada olumlu karşılandı. Ancak haziran ayında döviz kurları, maliyetler ve faizler tarafında önemli artışlar yaşanmasının faaliyetlere etkisi sınırlayıcı oldu.

Haziran ayında çalışma gün sayısının azalması ile bu etkinin tam olarak görülemediği, önümüzdeki aylarda politikaların etkilerinin daha net hissedileceği belirtildi.