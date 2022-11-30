İnegöl'de inşaatta ölü bulundu

Baykoca mahallesinde yapımı devam eden bir site inşaatında görevli bekçi ölü bulundu.

Olay Baykoca mahallesi Hüsnü Güven Bulvarında bulunan inşaatta meydana geldi. Yapımı devam inşaatın güvenliğini sağlayan Abdullah İlhan(56), inşaat çalışanları tarafından kulübesinde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi şahsın ölümünü tespit ettiler.

Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.