Hazır Beton Endeksi Mart Ayı Raporu’na göre, 4 aydır pozitif seyrini devam ettiren Faaliyet Endeksi Şubat ayında eşik değerin altına indikten sonra Mart ayında yeniden eşik değere ulaştı.ANKARA (İGFA) - Her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koydu.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2023 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. 4 aydır pozitif seyrini devam ettiren Faaliyet Endeksi şubat ayında eşik değerin altına indikten sonra mart ayında yeniden eşik değere ulaştı. Rapor, geçen yıla kıyasla güven ve beklenti hâlen yüksek olsa da eğilimi öngörmenin mümkün görünmediğine işaret etti.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 4 aydır pozitif seyrini devam ettiren Faaliyet Endeksi’nin şubat ayında eşik değerin altına indikten sonra Mart ayında yeniden eşik değere ulaştığını belirterek, “Faaliyet önceki yıla göre sınırlı düzeyde bir gerileme göstermiştir. Geçen yıla kıyasla güven ve beklenti hâlen yüksek olsa da eğilimi öngörmek mümkün görünmemektedir" dedi.

Deprem felaketi sonrası konut stokunun yenilenmesi çalışmalarını değerlendiren Işık, Türkiye'yi derinden yaralayan deprem felaketi sonrasında deprem kuşağı üzerindeki ülkenin konut stoku bir kez daha gündeme gelerek, başta İstanbul olmak üzere olası depreme karşı kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandığını söyledi. Seçim sonrası dönemde ilk işi olarak, çok taraflı bir konsensüs ile inşaatın tüm paydaşlarının bir araya getirilerek atılacak adımların belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması ve bunun kamuoyu ile paylaşılmasının önemli olduğu kaydedildi.