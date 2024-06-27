Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu. İnsan sevkiyatı yapan Tuğgeneral gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu. İnsan sevkiyatı yapan Tuğgeneral gözaltına alındı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

Son iki haftada 89 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

(Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığı iddiası) Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından Tuğgeneralin gözaltına alınması kararı verildi.

(Irak'ın kuzeyindeki meskûn mahal görüntüleri) TSK'nın sivillerin yaşadığı meskûn mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir.