Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a günlerdir erişim sağlanamıyor. "Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim engeli kaldırılacak mı?" soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor. 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı re'sen erişim engeli kararı sonrasında mahkeme kararının gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Instagram neden kapalı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engellemesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Instagram'ın Türkiye'de katalog suçlar nedeniyle kapatıldığını belirterek, "Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiştir. BTK, bu yetkiyi kullanırken gerekçelerini ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor ve öncelikle bu yayının kaldırılması talebinde bulunuyor" dedi.

"Bu yetki suç teşkil ediyorsa soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu" diyen Bakan Tunç, "BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Herkes kanunlara uymak zorundadır. Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok" ifadelerini kullandı.

Instagram'ın erişim engeli kaldırılacak mı?

Bakan Tunç, katalog suçlar kapsamındaki içeriklerin kaldırılması durumunda Instagram'ın erişime açılabileceğini belirtti. Bakan Tunç, "İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla birlikte yapmak zorundadır. BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu belirtilmiştir. Sosyal medya şirketi, BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği içerikleri erişimden kaldırırsa sorun ortadan kalkar" dedi.

Yargı makamlarına intikal eden konulara dikkat çeken Bakan Tunç, "Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir" şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, "Haniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu" diyerek "Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz" şeklinde konuştu.