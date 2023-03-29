Popüler sosyal medya platformu Instagram paylaşılan videoları ters çeviriyor.Paylaşılan bu videoları nasıl düzeltebilirim? diyenler için işte detaylar...

Galeride düzgün olarak görünen bir fotoğraf ya da video Instagram’da paylaşıldığı zaman ters dönebiliyor.Bu sıkıntı özellikle son dönemlerde kullanıcıların çok karşılaştığı sorunlardan biri haline geldi.

Instagram’da ters dönen videonun çözümü

1.Öncelikle genelde oluşan bir sorun mu yoksa sadece kişide olan bir problem mi diye araştırma yapılmalıdır. Çünkü bazen bölgelere göre instagram'da sistemsel sorunlar çıkabilir.Bu gibi durumlarda instagram’ın sistemi düzeltmesi beklenmeli.

2.Ters dönen video sizi çok etkilemiyorsa eğer birkaç gün beklemek paylaşım yapmamak işe yarar.Bir süre sonra bu durum düzelebilir.

3.Hesabınız geçici olarak kısıtlanmış olabilir.

4.Instagram’a gelen bir güncelleme sonucu oluşan ters dönme sorunları için cihaza yeni güncelleme gelmesini bekleyin. Sonrasında telefonunuzu güncelleyin.

5.Eğer hiçbir şekilde düzelmiyorsa instagramı silin ve yeniden yükleyin.Hesaptan çıkış yapıp silmeyi de deneyebilirsiniz.

6.Genel olarak ayarlarının sıfırlanmasıyla da bu sorunun çözüme kavuşacaktır.

Adım Adım bunları deneyin

1.İstediğiniz video ile alakalı olmalı aslı için farklı formatta bir videoyla test edin.

2.Bilgisayardan denenmesi sorun analizi için önemli olacaktır.

3.Uygulamanın ayarlarını değiştiriniz. Olası seçeneklerden işlem yapın.

4.Hesabınızın türünü ayarlardan değiştirin. Mesela işletme hesabına geçin denedikten sonra kendi bireysel hesabınıza dönün.