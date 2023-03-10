İnegölspor’umuzun lisanslı ürünlerinin satılacağı In'store mağazası İnegöl AVM'de coşkulu bir törenle açıldı.

İnegölspor camiamızın yıllardır beklediği In’store mağazası bugün gerçekleştirilen tören sonrasında dualarla açıldı. Açılışa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Yıldız, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

IN’STORE AÇILIŞIMIZIN HEYECANINI YAŞIYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu, “Bu anlamlı günde yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 1984 yılında kurucu başkanımız Hasan Bilge ve yönetiminin ekmiş olduğu fidan bugün büyük bir çınara dönüşmüş ve gölgesinde birçok insanı biriktirmiş durumda. İnegölspor’umuz hem şehir sevgisi olarak hem de kulüp aidiyeti olarak Türkiye’de örnek gösterilen bir camia haline gelmiştir. Geçen süreçte İnegölspor’umuza emek vermiş ne kadar isim varsa hepsini saygıyla anıyorum. Bizler yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte devraldığımız bu onurlu görevi en iyi şekilde temsil etmenin sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Şehrimize ve camiamıza yakışır şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bugün, kongremizde sözünü verdiğimiz IN’STORE mağazamızın açılışının heyecanını yaşıyoruz. Aslında store çalışmalarımız yaklaşık 1 ay önce tamamlanmış ve sevgililer günü olan 14 Şubat tarihinde açılacaktı ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle açılışımızı erteledik. Bu vesileyle asrın felaketi olan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet , geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

BAŞKA KALICI GELİRLERE DE İHTİYACIMIZ VAR

Kulüp Başkanımız Ademoğlu sözelrini şöyle sürdürdü; “Bugün IN’STORE mağazamız, yönetici arkadaşlarımızın yoğun gayreti ile şehrimizin ve taraftarımızın hizmetine açılıyor. Bu zorlu süreçte yolumuzu açan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen kıymetli belediye başkanımız Alper Taban’a teşekkür ediyorum. Bu açılış elbette bir başlangıç. Sizlerden, İnegölspor’umuza maddi gelir sağlayacak bu mağazamıza sahip çıkılmasını talep ediyoruz. Burası sizin için tasarlandı ve hizmete açıldı. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada tabi store kalıcı bir gelir sağlayacak ama bizim kulübümüzün başka kalıcı gelirlere de ihtiyacı var, bu konuyu da burada gündeme getirmek istiyorum. Başta belediye başkanımız Alper Taban’a ve İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ’a kalıcı gelir noktasında öncülük yapmaları için tüm şehir adına istirham ediyorum.”

MAÇA DAVET

“Cumartesi günü 14.00’da ilçe stadında oynayacağımız maça da herkesi bu vesileyle davet ediyorum. Ligin ilk yarısında çok sarsıldık ve istediğimiz sonuçları alamadık. Son 3 maçımızda 5 puan çıkardık ve ikinci yarıya moralli başladık. İnşallah ikinci yarıyı daha güzel geçirip ligi tamamlayacağız. “

ŞEHRİMLE GURUR DUYDUM

Ardından konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Devlet-millet el ele canhıraş bir şekilde çalışıyor. Ben şehrimle Kahramanmaraş’ta da Hatay’da da inanılmaz gururlandım. İnegöl sel oldu yağdı desem abartı olmaz. Her birinizden Allah razı olsun. İnşallah bu yardımlar berekettir. Allah göstermesin böyle bir felaket bizim şehrimizde olsaydı da herkes bize yardıma gelecekti. Türk Milletimiz ve müslüman toplumumuz bu gibi konularda her zaman bir ve baraber olmayı başarıyor” dedi.

PROJE SİZLERE NASİP OLDU

Başkan Taban sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “Bugün burada İnegölspor’umuzun store mağazısını açıyoruz. Tabi sahiplenilmesi durumunda bu gibi mağazalar kulüplere gelir elde ediyor. Ben inşallah tüm İnegöl’ün bu mağazaya sahip çıkacağına inanıyorum. Kani başkanımız bir proje olarak getirdiğinde biz de kendilerine sonuna kadar destek vereceğimizi ifade ettik. Tabi bu proje tüm başkanlarımızın aklında vardı ama sizlere nasip oldu. Bu yüzden yönetimi de kutluyorum. Kalıcı gelir noktasında da el birliğiyle çalışmaya devam edelim. İnegölpor’umuz şehrimizin marka değerlerinden bir tanesi. Spor da birleştirici ve aracılık eden bir araçtır. Bu aracı da iyi kullandığımızda tüm kitlelere ulaşır. Ben İnegölpor’umuzun puan olarak da hızla yükseleceğine inanıyorum ve ekibe güveniyorum. Tekrardan açılışımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. “

İNEGÖLSPOR BİZİ GURURLANDIRMIŞ BİR MARKA DEĞERİMİZ

Son olarak konuşan Kaymakam Eren Arslan, “Bütün ülkemizi derinden sarsan büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimizin ve milletimizin gücüyle inşallah bu büyük acıyı dindireceğiz. Bu güzel eseri İnegöl’e ve İnegölspor’a kazandıran kulüp başkanı ve yönetimini de tebrik ederim. Süreçte katkısı olan belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Sporun birleştiriciliği, şehirler üzerinde marka değeri artık yadsınamaz bir konu. Ülkemizde de futbol çok sevilen bir spor. İneglöspor’da ülke futbolunda hakikaten hem duruşuyla hem de geçmişteki başarılarıyla bizi gururlandırmış bir marka değerimiz. Bu yıl puan olarak biraz başarısız olsak da yürekten inanıyorum ki bu camia daha yukarılara tırmanacaktır. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Tekrardan açılışın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından dualar ve kurdele kesimiyle mağazamız hizmete başladı.