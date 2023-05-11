UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Inter, deplasmanda Milan’ı 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Milan, sahasında Inter’i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter 8. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı kornerde Edin Dzeko’nun golüyle 1-0 öne geçti. 11. dakikada Dimarco’nun pasında topla buluşan Mkhitaryan, kaleci Maihnan ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Simone Inzaghi’nin öğrencileri maçtan 2-0 galip ayrılarak tur için büyük avantaj elde etti.

Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı mücadelede 1 asist katkısı sağlarken, mücadelenin 78. dakikasında yerini İtalyan futbolcu Roberto Gagliardini’ye bıraktı.

İki ekip, Şampiyonlar Ligi’nde 18 sene sonra tekrar karşılaştı

İtalyan temsilcileri Inter ve Milan, Devler Ligi’nde en son 04-05 sezonunun çeyrek finalinde karşılaştı ve Milan evinde 2-0, deplasmanda 3-0 galip geldi. 18 yıl aradan sonra bu sene yarı final mücadelesinde eşleşen eki ekip arasında gülen taraf ise bu kez Inter oldu ve İstanbul biletini almaya çok yaklaştı.