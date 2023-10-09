BMI Business School, dünyanın en saygın üniversitelerinden Paris Sorbonne Üniversitesi’yle geçen yıl başlattığı ve ilk mezunlarını Haziran 2024’te verecek International Executive MBA eğitimlerinin yeni dönemine başlıyor.

Bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olacak eğitim programları düzenleyen BMI Business School, geçen yıl dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Paris Sorbonne Üniversitesi’yle iş birliğine giderek Türkiye’de ‘International Executive MBA’ programını düzenlemişti. Toplam 18 ay sürecek resmi yüksek lisans programına Eylül 2022’de başlayan katılımcılar programın tez aşamasına geçti. Türkiye’nin ve yakın coğrafyasının lider firmalarından orta ve üst düzey yöneticiler, önemli aile şirketlerinin ikinci nesil yöneticileri ve genç girişimcilerden oluşan katılımcılar 2024 yılının Mart - Nisan ayları içerisinde tezlerini savunacak, Mayıs 2024’te de mezuniyet töreni için Paris Sorbonne Üniversitesi’ne gidecek.

Başvurular Türkiye’yle sınırlı kalmadı

BMI Business School, International Executive MBA eğitimlerinin ikinci dönem öğrencilerini de kabul etti. Bu yıl 150’den fazla başvuru alan programda başvuruların geldiği ülke sayısı da artarak Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Mısır, İran, Irak, Suudi Arabistan, Romanya gibi farklı coğrafyalara yayıldı. Türkiye dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden 58 aday, mülakatlara girmeye hak kazandı. Yeni dönem katılımcılarının yaş ortalaması 39 olurken, profesyonel deneyimleri de ortalama 16 yıl olarak programın ilk döneme göre benzer bir profil çiziyor. Program, 14 Ekim 2024 itibarıyla kriterleri karşılayan 30 katılımcıyla birlikte yeni eğitim dönemine başlayacak.

“Program Paris Sorbonne Üniversitesi diploması veriyor”

Programın ilk ve ikinci dönemiyle ilgili değerlendirmede bulunan BMI Akademik Danışmanı ve Executive MBA Koordinatörü Dr. Emirhan Altunkaya şunları söyledi: “Profesyonellerin yoğun iş yaşamları, kariyerlerine ara verip eğitim almak için yurt dışına çıkmalarını zorlaştırıyor. BMI Business School olarak geçen yıl, Avrupa’nın en iyi 10, dünyanın ise en iyi 50 üniversitesinden biri olan Paris Sorbonne ile yaptığımız iş birliğiyle dünyadaki üç önemli şehrin yanına İstanbul’u da ekleyerek küresel ve güçlü bir programı Türkiye’ye taşımıştık. Bu sayede eğitimlerinin neredeyse tamamına yakınını İstanbul’da alan katılımcılar, yurt dışına taşınmaları gerekmeden, düzenlerini bozmadan bu eğitimleri tamamlıyor. Başarılı olanlar ise sıradan bir sertifika değil; global anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip, yüksek prestijli Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA diplomasını almaya hak kazanıyor. Bu sırada hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir yükten kurtuluyorlar. Üniversite aynı programı Paris kampüsü dışında Pekin’de ve Rio’da ve İstanbul’da yapıyor. Dolayısıyla Türkiye’ye Sorbonne Üniversitesi’nin kampüsünü açtık diyebiliriz.”

Hedef Türkiye’yi bölgenin işletme okulu merkezi yapmak

Emirhan Altunkaya Executive MBA programının fonksiyonu ve hedefleriyle ilgili de şöyle konuştu: “Business School konseptinin Türkiye’deki öncü kurumu olarak uzun vadeli hedefimiz, Türkiye’yi bölgenin işletme okulu merkezi yapmak. Executive MBA programı, Türkiye’de ve yakın coğrafyasındaki ülkelerde yetişen önemli iş insanlarını, küresel standartlarda bir eğitimle yöneticilik koltuğuna hazırlıyor. Beşerî sermayenin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayan eğitim yatırımı, katılımcılarına kariyerlerine ve şirketlerine değer katacak.”

Dünyada dört şehirde eğitim

Paris Sorbonne Üniversitesi aynı programı Paris kampüsü dışında halen Çin-Pekin’de, Brezilya-Rio’da ve Türkiye-İstanbul’da düzenliyor. Program her yıl, bir önceki yılın akademik ve profesyonel ihtiyaçları tespit edilerek geliştiriliyor. Yeni döneminde akademik müfredatı ve kadrosu geliştirilen programda, özellikle dijital dönüşüm ve teknoloji sistemlerinin yönetimi modüllerinin içeriği bugünün iş dünyası ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre derinleştirildi. Toplam 14 ders modülünün 11’i İstanbul’da kalan üç modülü ise yurt dışında yapılıyor. Bu yıl Paris’teki “İşletme ve Yönetime Giriş” ile “Stratejik Yönetim” modüllerine, Çekya’nın başkenti Prag’da “Uluslararası İş Yapma Modelleri” semineri de eklendi. Yeni dönem katılımcıları için Prag’da yer alan ve Avrupa’nın ekonomi alanında en önemli üniversiteleri arasında gösterilen VSE Prag Ekonomi Üniversitesi’nde programın bir modülünü tamamlayacaklar.

‘Lider’ dönüşümüne katkı sağlıyor

Türkiye ve Avrupa iş dünyasında bilgi, iletişim ve iş ağının güçlendirilmesi sağlayan program, alanında yetkin ve profesyonel insan gücünün, rekabetçi iş dünyasında başarıya ulaşmalarına destek oluyor. Akademik standartlarda hazırlanan program, rekabetin yoğun yaşandığı günümüz iş dünyasında orta ve üst düzey yöneticileri, vizyoner bakış açısına sahip liderlere dönüştürmeyi amaçlıyor. Katılımcılar programla, global standartlarda bir eğitim müfredatının yanı sıra, uluslararası mezun ağına dahil oluyor. 18 ay süren eğitimlerle de önemli akademisyenler, iş dünyası liderleri, üst düzey yöneticilerle ve önde gelen kurumlarla bir araya gelerek güçlü network geliştiriyorlar.

Aile şirketlerinin ikinci nesil yöneticileri ilgi gösterdi

Programın ilk ve ikinci dönem Türkiye’den katılımcıları arasında ciro büyüklüğünde ilk 500’e giren şirketlerinden yöneticiler bulunuyor. Programın ilk dönemine oranla katılımcılar arasındaki aile şirketlerinin ikinci nesil yöneticilerinin sayısı artış gösterdi. Yeni dönemde lisans eğitiminde mühendislik kökenli katılımcıların ağırlığı da dikkat çekiyor.

Başvuranların yarısından fazlası kadın, büyük şehirlerden ilgi yüksek

30 ila 51 yaş aralığındaki katılımcılar arasında programın bu yılki başvurularında kadınların oranı yüzde 52 oldu. Türkiye’den katılımcıların ağırlığı İstanbul’dan. Ayrıca İzmir, Bursa, Ankara, Adana gibi şehirlerden de katılım oldu.

Dünyaca ünlü akademisyenler ders veriyor

Program boyunca katılımcılar, Paris Sorbonne Üniversitesi, Fribourg Üniversitesi ve İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye’nin lider üniversitelerinden alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenleri ve yönetim danışmanları ile çalışacak. Programda Sorbonne Üniversitesi’nden Assoc. Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue, Prof. Dr. Didier Chabaud, Prof. Dr. Geraldine Schmidt, Prof. Dr. Marion Soulerot; Fribourg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Büyüksağış ve Prof. Dr. Franz Werro gibi önemli akademisyenlerin yanı sıra; Türkiye’deki üniversite ve kurumlardan ise, Merkez Bankası Eski Başkanı Prof. Dr. Erdem Başçı, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Ercan, Doç. Dr. Ali Coşkun, İTÜ’den Prof. Dr. Altan Çakır, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Yılmaz da bulunuyor.