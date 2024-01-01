2024'e girerken otomobil sektörü, bir dizi önemli karar ve gelişmeye sahne oluyor. Elektrikli otomobillerdeki ithalat kararı beklenirken, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlarda menşe kolaylığının 2027'ye kadar uzatılması sektördeki oyuncuları olumlu bir şekilde etkileyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın 29 Aralık'ta yürürlüğe girecek tebliği ile Çin, Japonya, ABD, Meksika gibi Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden elektrikli otomobil getiren marka veya distribütörlere getirilen 7 bölgede 20 servis şartı, sektörde büyük bir değişimi beraberinde getirecek.

Bugün itibariyle, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki elektrikli araç ticaretinde sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam edeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Ayrıca, 2024'ün gelmesiyle birlikte sıfır otomobil fiyat listelerinde güncellemelerin başladığı gözlemleniyor. Renault, Peugeot, Citroen, Hyundai, Volkswagen, Audi, Opel, Dacia, Kia ve Seat gibi önde gelen markalar, internet sitelerinde sıfır otomobil liste fiyatlarını kapatmış durumda. Sektör temsilcileri, Temmuz ayından bu yana fiyatların düştüğünü belirtse de, yeni yılla birlikte fiyat artışlarının beklendiğini vurguluyor.