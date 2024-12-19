Besin takviyelerinin yoğun olarak bulunduğu bir pazarda kaliteli ürünleri nasıl seçeceğini bilmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Tıbbi Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Nilgün Tekkeşin, en iyi seçimleri yapabilmek için bazı ipuçları paylaştı.

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Beslenme programına yeni besin takviyeleri eklemeden önce bir sağlık uzmanına danışmanın önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Nilgün Tekkeşin, “Herhangi bir yeni diyet takviyesine başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak, güvenliğinizi ve ürünlerin etkinliğini sağlamak için önemli bir adımdır.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tekkeşin, besin takviyesi seçerken, besin takviyelerinin fazlaca olduğu bir pazarda, kaliteli ürünlerin nasıl seçileceğini bilmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, en iyi seçimleri yapmaya yardımcı olacak ipucunu şöyle sıraladı:

- Ürün etiketlerini kontrol edin, - Saygın markaları seçin, - Güvenilir kaynaklara danışın, - Doğal içeriklere öncelik verin, - Kalite sertifikalarını ve etiketlerini doğrulayın, - Bir sağlık uzmanına danışın, - İncelemeleri ve referansları okuyun, - Fiyatları karşılaştırın, - Yanıltıcı iddialara karşı dikkatli olun, - Çok fazla içerik içeren takviyelerden kaçının.

Bu arada diyet takviyesi etiketlerini kontrol etmenin kaliteli ürünler tüketildiğinden emin olmak için önemli bir adım olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nilgün Tekkeşin, bu bilgileri okumak ve anlamak için zaman ayırılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tekkeşin, diyet takviyeleri seçerken, genellikle uzun bir içerik listesine sahip ürünlerden kaçınmanın daha iyi olduğunu da vurguladı.