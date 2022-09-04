Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda ilaç için intihar girişiminde bulunan adam, Belediye çözüm merkezini arayıp intihar ettim dedi. Belediye ekipleri, polisi ve 112’yi arayarak haber verdiler.

Olay Turgutalp mahallesi Emek sokakta meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren V.T.(57) isimli şahıs, çok sayıda ilaç içti. Sonrasında Belediye çözüm merkezini telefonla arayarak intihar ettiğini söyledi. Belediye ekipleri, polise ve 112’ye haber verdi. Baygın halde sokakta bulunan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.