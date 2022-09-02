İntihar mektubu yazıp intihar etti

Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda intihar mektubu yazan kadın intihar girişiminde bulundu.

Olay Turgutalp mahallesi Keskin sokakta bulunan evde meydana geldi. Bunalıma giren Meltem İ.(38), intihar mektubu yazıp çok sayıda hap içti. Fenalaşan kadın, ailesi tarafından fark edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.