Karaca İpek çalışanı Arzu Erenoğlu, Herkes Duysun’a ipek kumaş ve fularların işlemelerini ve özelliklerini anlattı.İlminur ATÇI / Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa ipeği denildiğinde akıllara çini desenli fularların geldiğini belirten Arzu Erenoğlu, “Çift taraflı dokuma ipekler, saten ipek diye geçer. Bunlar makinelerde dokunan dokuma ipektir.” ifadelerini kullandı.

Şimdilerde yaygınlığını yitiren el tezgahlarında yapılan ipek kumaşların da olduğunu söyleyen Erenoğlu, “El dokumasında yapılan ipeklerde genelde Osmanlı desenleri kullanılıyor. “ dedi.

“ŞU ANDA KOZACILIK PEK YOK”

Kozacılığın eski dönemlerde yaygın olduğunu vurgulayan Erenoğlu, “Şu anda kozacılık pek yok, az miktarda kaldı. Uzak doğudan gelen ürünlerde çok fazla var. Maliyet ve ücret daha düşük olduğu için… Ama gönlümüz Bursa ipeğini satmaktan yana.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/N7DM6sk0uLI