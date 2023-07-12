İpsala OSB ile ilgili planlar ve evraklar bakanlığa gönderildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

İpsala OSB ile ilgili son planlar hazırlatılarak İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından imza altına alındı.

Hazırlanan tüm plan ve belgelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiği ve bakanlığa gönderilen plan ve belgelerin onaylanmasıyla İpsala OSB yatırım programı aşamasına geçileceği öğrenildi.

İpsala OSB’nin bölgenin gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğu belirtildi.