Türkiye'nin çeltik ekiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği İpsala Ovası'nda çeltik hasadı başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala merkezinde çeltik üretimi yapan Yavaş Tarım sahibi Hasan Yavaş, bugün çeltik üretimi yaptığı set içindeki tarlasına 2023 yılının ilk hasat dönemini başlatmış oldu. Bu yıl çeltik ekim sezonun hava şartları nedeniyle geç başladığını ifade eden Hasan Yavaş,”Hasata 15-20 gün geç başlıyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin her yerinde çeltik hasatı başlar. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Türkiye’nin çeltik ekiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği İpsala Ovası'nda başlayan çeltik hasadını ziyaret etti.

İpsala merkezinde çeltik üretimi yapan Yavaş Tarım sahibi Hasan Yavaş, çeltik üretimi yaptığı set içindeki tarlasında başlayan çeltik hasadını ziyaret eden İpsala Kaymakamı ve çeltik komisyonu başkanı Ömer Sevgili, hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu

Yavaş Tarım sahibi Hasan Yavaş ise İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’ye teşekkür etti.

Sevgili’nin çeltik hasadı ziyaretine daire müdürleri de katıldı.