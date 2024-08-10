Bursa'da göl ve göletlerde balık popülasyonunun artırılması için 41 noktaya 3 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde üretilen 3 milyon 350 bin yavru sazan özel araçlar üzerindeki tankerlerle Bursa’ya getirildi.

Balıklar, Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince Gölyazı ve İznik Gölü başta olmak üzere farklı göl ve göletlere bırakıldı.

Yetkililer, yavru sazanların Bursa bölgesinde belirlenen 41 noktaya bırakıldığını, 2 yıl sonra balıkların tutulma seviyesine geleceğini belirtti.

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, proje yöneticilerine teşekkür etti.

Özellikle İznik Gölü'ndeki balık popülasyonunun gün geçtikçe azaldığına işaret eden Bektaş, bilinçsiz avlanma konusunda da uyarılarda bulundu.