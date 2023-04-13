İpsala Belediyesi’nin araç filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenlenen törenle halka tanıtıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İYİ Parti İpsala İlçe Başkanı Gülçin Gürkan, CHP İpsala İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş, Esetçe ve Karpuzlu Belediye Başkanları Cemal Deniz ve Ufuk Atalay ile birlikte çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada alınan araçların kredi kullanılmadan, İpsala Belediyesi’nin öz bütçesinden alındığını söyleyen İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, 65 Yaş üstü İpsalalı vatandaşlara şehiriçi taşımacılıkta ücretsiz hizmet verileceğinin müjdesini de verdi.

‘’SESİMİZE CEVAP VEREN TEK KURUM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLDU’’

Törende konuşan Başkan Ünsal, insanların ayaklarını çamura bastırmayacaklarını belirterek, belediyenin öz bütçesiyle İpsala’ya 4 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

Mahallelerde bulunan parkları yenilediklerini belirten Ünsal, "İlçemize yeni parklar kazandırmaya da devam ediyoruz. Değerli hemşerilerim yaptığımız tüm hizmetleri, yaptığımız tasarruflar sayesinde belediyemizin öz bütçesinden, kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Yaptığımız istek ve taleplere hükümet kulaklarını tıkarken sesimize cevap veren tek kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Yapımına devam ettiğimiz, İpsala’mıza yeni bir yüz olacak Meydan ve Merkez Park projemiz için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç bilirim" dedi.