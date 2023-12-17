İngiltere'de polis, dijital korsanlıkla mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonla, yasa dışı IPTV yayınlarına karışan bir suç örgütünü ortaya çıkardı. Operasyonu Organize Suçlar ve Terörle Mücadele Birimi (ERSOU) yönetti ve suç örgütünü etkisiz hale getirdi. Binlerce IPTV kullanıcısının bilgilerine ulaşıldı ve şüphelenilen suçlar kapsamında gözaltına alınanlar bulunuyor.

Polis, gerçekleştirilen operasyon sonucunda IPTV abonelerinin listelerine ulaşmayı başardı. Bu elde edilen bilgilerle koordine edilen operasyon, kara para aklama ve fikri mülkiyet suçlarından şüphelenilen iki kişinin gözaltına alınmasına yol açtı. Operasyon, beş farklı şehirde gerçekleştirildi ve suç örgütünün, bir Telegram kanalı aracılığıyla sattığı yasa dışı abonelik paketleriyle ulaştığı binlerce kullanıcıdan 900 bin eurodan fazla gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Bu girişim, İngiliz polisinin dijital suçlarla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Suç örgütünün faaliyetlerine son verilmesiyle birlikte, binlerce kullanıcı arasında dağıtılan cezaların yolda olduğu bildiriliyor.