Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatını duyurarak, Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan 16 hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı. Bu, ülkenin kuzeyine 3 gün içinde gerçekleştirilen ikinci hava operasyonuydu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatının gerçekleştirildiği belirtildi.

Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedefin başarılı bir şekilde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda büyük oranda yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı vurgulanırken, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin, son terörist ortadan kalkıncaya kadar kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1 Ekim Pazar günü yapılan hava harekatının hatırlatıldığı ve o operasyonda Kandil, Metina, Hakurk ve Gara bölgelerinde 20 hedefin imha edildiği bilgisi verildi.