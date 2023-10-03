Irak’ın Musul şehrinde düğünde yaşanan yangın faciasında yaralanarak İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen 18 yaralının tedavilerine devam ediliyor.

Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül’de düğün salonunda çıkan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangında yaralananlardan bazıları tedavi için Türkiye’ye sevk edilmişti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangın faciasında yaralanan 82 yaralıdan 20’sinin askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edildiği bildirilmişti. Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastaneye getirilen yaralılardan 2’si hayatını kaybederken, 18 yaralının tedavisine devam ediliyor. Irak Sağlık Bakanlığı Tıbbi Tahliye Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Adnan’a, hastanenin Başhekimi Doc. Dr. Derya Bayırlı Turhan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Gaziosmanpaşa’daki özel hastanenin Başhekimi Doc. Dr. Derya Bayırlı Turhan, “Toplamda 20 hastayı kabul ettik. Bu 20 hastadan 2 hastamızı ne yazık ki ilk 24 saat içerisinde kaybetmiş bulunuyoruz. Şu an hastanemizde yatarak tedavi ettiğimiz 18 hastamız bulunuyor. Bunlardan 11 hastamızı yoğun bakım ünitesinde takip ediyoruz. 7 hastamızı ise serviste izlemekteyiz. Hastalarımızın ne yazık ki yarısından fazlası yüzde 40 ve üzeri yanık bulunan hastalar. Hastalarımızın 6’sını yoğun bakım ünitemizde solunum cihaza bağlı olarak izliyoruz. Bu hastaların tedavi süreçleri oldukça uzun sürecek gibi görünüyor. Çok yoğun bir mesai gereken hasta grubu. Bu hastaların tedavisi noktasında tüm ekip arkadaşlarımızla beraber yoğun bakım uzmanlarımız, plastik cerrahi uzmanlarımız, mikrocerrahi ve el cerrahisi uzmanlarımız ve yanık ünitesinde çalışmış olan genel tedavi uzmanlarımızla beraber takip ve tedavilerinin eksiksiz yere getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Yaralıların sağlık durumundan bahseden Irak Sağlık Bakanlığı Tıbbi Tahliye Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Adnan, “Yangın olayı ortaya çıktığından itibaren Başbakanımız hastaların yurt dışında da tedavi olabilmesi adına gerekli her şeyin yapılması talimatını verdi. Bu talimatla yanıkları bulunan hastaları yurt dışına sevk etmek için bir plan oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa’da hastanenin iş birliğiyle bir operasyon odası oluşturuldu. İstanbul’da konsolosluğumuzun da iş birliğiyle hastaların İstanbul Havalimanı’na nakli için kolaylıklar sağlandı. Bu sevkin temel amacı hastaların sınıflandırılarak tedavi planlarının oluşturulmasıydı. 20 hasta kabul edildi, Irak Sağlık Bakanlığı ve hastane arasında çok iyi bir koordinasyon sağlandı. Buraya gelen hastaların çoğu komplike vakalardı. Hastane triyaj hastanesi olarak tercih edildi. Komşumuz olduğu ve iki ülke arasında kolay şekilde koordinasyon sağlanabildiği ve Irak Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunan Türkiye’deki hastanelerin deneyimleri sebebiyle Türkiye’yi tercih ettik. Umarız en yakın zamanda taburcu olurlar. Sevk edilen hastaların çoğu kritik vakalar, fakat sevk sonrası bu hastaların yüzde 50’sinden fazlası stabil hale gelmiş sayılabilir" dedi.