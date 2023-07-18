Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Hakan Demir’in çalıştırdığı ve Dünya Kupası hazırlıklarına Manisa’da devam eden İran Milli Takımının Muradiye Spor Salonu’ndaki antrenmanını ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının başında başarılı bir sezon geçiren Hakan Demir’in çalıştırdığı İran Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına Manisa devam ediyor.

Bu kapsamda Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, yönetim kurulu üyeleri Engin Altun ve Özcan Nalbantlar ile birlikte İran Milli Takımını Muradiye Spor Salonu’nda yaptıkları antrenmanda ziyaret etti.

Başkan Çaylan, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı takımda Başantrenör olarak görev yapan Hakan Demir’e, kulüpteki görevine de devam eden Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer’e ve geçen sezon teknik ekipte yer alan Mehmet Uğur Vural'a Dünya Kupası’nda başarılar diledi. Çaylan, “Hakan Demir ulusal ve uluslararası arenada önemli görevler üstlenmiş bir isim. Hakan Demir’e, kulübümüzdeki görevine de devam eden yardımcı antrenörümüz Göktuğ Dilbazer’e ve geçen sezon teknik ekibimizde yer alan Mehmet Uğur Vural’a Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. Umarım hedefledikleri başarılara ulaşırlar” dedi.

Çaylan açıklamasının devamında, “Sporun kendine has, evrensel bir dili var. Manisa’mız da bu evrensel dil içerisinde örnek spor şehirlerinden birisi. Dünya Kupasına hazırlanan İran Milli takımını ve kıymetli teknik ekibini de Manisa’mızda ağırlıyoruz. Sportif başarı ve doğru organizasyon hem ülkeye hem de şehre katma değer sağlıyor. Bir şehrin kenetlenmesinde ve ileriye dönük somut adımlar atmasında sporun çok büyük önemi var. Bu açıdan baktığımızda, Manisa’mız kültürel mirası, doğal güzellikleri, sanayisi ve bereketli ovalarıyla tarımın başkenti olmasının yanına spor şehri olmayı da eklemişti. Bu noktada en büyük pay, spora ve sporcuya her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e aittir” dedi.