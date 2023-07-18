Yapımcılığa el attığını ve müziğe yeni sesler kazandıracağını açıklayan İrem Derici’ye bir gün içinde 2 binin üzerinde demo gönderildi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop Müziği'nde son yılların en başarılı müzisyenlerinden olan İrem Derici, 10 yıllık profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açmış, bir prodüktör olarak müzik piyasasında yerini almaya hazırlandığını açıklamıştı.

Şimdilik ismini sır gibi sakladığı çok yakın bir müzisyen arkadaşına, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı bir şarkı hazırladıklarını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen İrem Derici “Her yıl bir kadın müzisyene bir şarkı yapacağız ve ID Müzik etiketiyle yayınlayacağız” demişti.

Bunun üzerine İrem Derici’nin e mail adresi ve sosyal medya hesaplarının posta kutuları başvurularla doldu taştı. 2 binin üzerinde şarkıcı adayı kaydettikleri şarkıların demolarını gönderdi. Dün Çeşme’deki bir beach club’da sahne alan İrem Derici “Gelen başvuruların hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Sayı büyük olduğundan biraz zaman alacak ama hepsini dinleyip bir ışık gördüklerimize geri dönüş yapacağız” dedi.