Esenyurt’ta yaşayan Eray Bektaş, iş aramak için geldiği Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), sayesinde başkalarına da umut oldu. Merkez aracılığıyla bulduğu işte insan kaynakları sorumlusu olan Bektaş, yeni istihdamlar sağlamak için mülakat gerçekleştirdi.

Mezun olduktan sonra aylarca iş bulamayan Eray Bektaş, ESBİM sayesinde işe yerleştirildi. Çalıştığı firmada insan kaynakları sorumlusu olan Bektaş, firmasına yeni istihdamlar sağlamak için ESBİM’de mülakat düzenledi. Kendisi gibi onlarca vatandaşın da iş sahibi olmasını sağlayan Bektaş, kendilerine bu imkânı sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Girdiğim firmada işveren oldum”

ESBİM’de çalıştığı firma için işe alım mülakatı gerçekleştiren Bektaş şöyle konuştu “Mezun olduktan sonra birçok yere iş başvurusunda bulundum ve hiç birinden istediğim gibi bir dönüş alamadım. Daha sonra sosyal medya üzerinden ESBİM’i gördüm. Hemen başvurdum. Yönlendirmeler sonucunda işe yerleştirildim. Kısa süre içerisinde girdiğim firmada işveren oldum. Şimdi ESBİM’de mülakatlar gerçekleştirerek istihdama katkıda bulunuyoruz” dedi.