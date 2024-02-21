Türkiye İş Bankası’nın, 100. kuruluş yıldönümünde, MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” projesi, ekonominin belkemiği KOBİ’lerin hem dijital hem de yeşil dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

İş Bankası ve MEXT, KOBİ’lerin üretimde verimliliğinin artırılması, global arenada daha rekabetçi bir konuma gelmeleri, dijital ve yeşil dönüşüm yolculuklarının hızlandırılması amacıyla güçlerini birleştirdi.

Bankanın 100. kuruluş yıldönümünde hayata geçirilen “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” projesi ile öncelikli olarak, seçilen KOBİ’lerin genel müdürlerinin katılımıyla “Yatırımın Geri Dönüşü Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştayda yöneticilere, yatırımlarının geri dönüşünü nasıl hesaplayabilecekleri, hangi kriterleri ele almaları gerektiği gerçek örnekler üzerinden aktarılacak. Çalıştayın ardından 100 KOBİ’nin ikiz dönüşüm analizleri katılımcı firmaların fabrikalarında MEXT tarafından fiziksel olarak gerçekleştirilecek, dijital ve yeşil dönüşüm yol haritaları paylaşılacak.

Yol haritalarında yer alan projelerin hayata geçirilmesi için MEXT ve İş Bankası ekosisteminde yer alan teknoloji sağlayıcıları ile KOBİ’ler bir araya getirilecek. Proje kapsamında KOBİ’lere, İş Bankası tarafından farklı kredi destekleri de sağlanacak. Tamamlandığında tüm ülke sanayisine yol gösterecek içgörüler üretmesi hedeflenen “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” Projesi, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın katılımıyla MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

“KOBİ’leri dikkate almayan bir stratejinin yanlış olduğunu düşünüyoruz”

Açılış konuşmasını yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Ülkemizde 400 binden fazla imalat gerçekleştiren KOBİ mevcut. KOBİ’ler, sektördeki toplam istihdamın yüzde 72,5’ini sağlıyor ve sanayi sektörünün toplam cirosunun yüzde kabaca yüzde 55’ini oluşturuyor. Dolayısıyla KOBİ’leri dikkate almanın sanayimiz için en iyi stratejilerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple veriyle beslenen, izlenebilir ve esnek alt yapı sistemlerini KOBİ’lere götürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Dijital dönüşüm bu alt yapıyı sağlamakta ve firmalarımızın yeşil dönüşümünü desteklemekle olur diyoruz” dedi.

“Finansman desteğinin sağlanması konusunda bizleri yanlarında bulacaklar”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, üretimde dijital ve yeşil dönüşümün önemini vurgulayarak, “Biz, ileri teknoloji kategorisinde KOSGEB tarafından orta yüksek ve yüksek olarak işaretlenen sektörlerin içerisinden üretim yapan, ürettiğini doğrudan veya kurumsal firmaların tedarik zincirinde yer alarak konu eden ve OSB’lerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin içerisinden 100 KOBİ seçtik” şeklinde konuştu.

KOBİ’lere finansman desteğinin de verileceğini belirten Aran, “Seçtiğimiz KOBİ’lerimiz burada üretim bantlarının yönetsel süreçlerinin dijitalleşmesi, enerji verimliliği yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gereken noktalarda da en uygun maliyetle finansman desteğinin sağlanması konusunda bizleri yanlarında bulacaklar” dedi.