Turkcell Global Bilgi’nin Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), operasyon süreçlerini kolaylaştırdığı sektörlerin sayısını artırmaya devam ediyor. Turizmden tekstile, finanstan lojistiğe hizmet verdiği sektörü 23’e çıkaran robotlar, 2023’ün ilk yarısında sadece telekom sektöründe 219 kişinin vakit alan işlerini yaptı, 231 bin 413 saat tasarruf sağladı. Zaman alan işlerin RPA’e emanet edilmesiyle ise çalışanlar katma değerli işlere ve yetkinliklerini geliştirmeye daha çok zaman ayırabildi.

Türkiye’deki şirketlerin dijitalleşmelerine önemli katkılar sunan Turkcell Global Bilgi, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisi ile farklı sektörlerdeki iş süreçlerine dahil olmayı ve verimliliği artırmayı sürdürüyor. Zaman ve kaynak tüketen rutin işlerin insana ihtiyaç duymadan gerçekleştirilmesine imkân sağlayan RPA teknolojisi, 2023’te hizmet verdiği sektör sayısını 23’e yükseltti. Daha önce pek çok farklı alanda iş yükünü alan robotlar; bu yıl enerji, turizm ve tekstil sektörlerinde operasyonlara katıldı.

6 ayda 350 bin saat tasarruf sağlandı

RPA teknolojisi, 2023’ün ilk yarısında en yoğun telekom sektöründe kullanıldı. Sadece bu sektörde 291 robot 219 kişinin işini yaptı, 231 bin 413 saat tasarruf sağladı. Robotların varlık gösterdiği diğer sektörler ise sırasıyla havacılık, bankacılık ve finans, mağazacılık ve perakende, e-ticaret, araç kiralama ve satış, sigorta, enerji, dijital TV, hızlı tüketim, beyaz eşya, tesis yönetimi oldu. RPA teknolojisinin kullanıldığı 23 sektörde 6 ayda toplam 350 bin saate yakın bir tasarruf sağlandı.

Operasyonlarda hata payını sıfırlıyor

Turkcell Global Bilgi’nin robotları en çok backoffice süreçleri, operasyonel raporlama, takip-talep ve şikâyet yönetimi ile finans ve insan kaynakları departmanlarının iş süreçlerinde kullanıldı. Bunlarla birlikte robotlar regülatif uyum gerektiren süreçlerde de aktif olarak yer aldı. Tüm bu iş alanlarındaki insan eforunu alan tekrarlı işleri otomatize eden robotlar, 7/24 çalışma esasıyla hata payını sıfıra düşürdü. RPA, Türkiye geneline finans-muhasebe, üretim ve perakende sektörlerinde daha fazla tercih edilirken, globalde bunlara ek olarak sağlık ve müşteri hizmetleri sektörleri de robotları yoğun bir şekilde kullandı.

"RPA, çalışanların önünü açacak"

Başlangıçta robotların insanların işini elinden alacağı yönünde bir kaygıyla karşılaştıklarını anlatan Turkcell Global Bilgi’nin Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kendirci, şunları söyledi: “Şirketlere yapay zekâ ve robotik süreçlerin faydasını gösterdikten sonra kaygıları ortadan kaldırdık. Eğitimlerimizle müşterilerimize kendi süreçlerini tasarlamaları için cesaret veriyoruz. Şirketlerin kendi çalışanlarının Robot tasarlamaya başlaması ile kişisel gelişimlerine RPA tasarımı, Süreç optimizasyonu gibi yeni yetenekler ekleyebildiğini, bunun da insan kaynakları açısından hem şirket içi gelişim hem de kişisel kariyer gelişimi adına faydalar sağladığını gördük. RPA teknolojisinin sadece işlerin otomasyona bağlanması dışında kişisel gelişim anlamında da çalışanlara büyük fayda sağlayan bir teknoloji. RPA’in istihdam ve iş gücü alanlarını değiştirmekten ziyade iş yapış şeklimizi değiştireceği kesin. Bilinirliği artıkça çalışanlar kendilerine yük olan işleri yapmak istemeyecek ya da otomatize edilmesini, RPA’in yapmasını bekleyecek. Hatta çalışanlar aldıkları eğitimlerle, Turkcell Global Bilgi RPA’deki gibi kod bilgisi gerektirmeyen bir süreç geliştirme imkânı bulabiliyorsa, bu süreçleri kendileri geliştirmek isteyecek. Böylelikle RPA, çalışanların mevcut iş faaliyetlerini daha nitelikli yapılabilmesinin önünü açacak. Çalışanların daha fazla insan zekâsı gerektiren alanlara vakit ayırmasını sağlayacak.”