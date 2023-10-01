Hatay Karaağaç Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Mehmet Ali Sağır adlı genç, iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile bilinmeyen bir sebep nedeniyle evlerinde çıkan bir tartışmanın ardından, eline geçirdiği bir bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bu saldırı sonucunda, anne ve baba ciddi yaralar aldılar. Mehmet Ali Sağır, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın duyulması üzerine çevredeki insanların ihbarı sonucunda sağlık ekipleri ile polis olay yerine yönlendirildi. Yaralı Sağır çifti acil ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan Haşim Sağır, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, ancak eşinin tedavisi devam ediyor.

Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.