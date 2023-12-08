Profesyonel iş hayatında tecrübe kazandıktan sonra girişimciliğe atılan iş insanı Ebru Kain’in ilk kitabı ‘Hayat Çizgim’ raflarda yerini aldı.

“Bir kadının gözüyle bakmak değiştirebilir dünyayı” diyerek yola çıkan İş insanı Ebru Kain’in ilk kitabı ‘Hayat Çizgim’ okuyucularla buluştu. İnsanların hayatta yaşadığı deneyimlerle şekillendiğini ve büyüdüğünü düşünen Kain, tecrübelerini kitabına aktardı.

Hayat tecrübelerini kitabına aktaran Kain, “Sizleri yaşamın derinliklerine bir yolculuğa çıkarmak istediğim ‘Hayat Çizgim’ ile kendi benliğinizi ve dünyayı daha derinlemesine anlayarak içsel zenginliğinizi keşfetmenize yardımcı olmayı ve bu süreçte sizlere bir ışık kaynağı olabilmeyi hedefledim” dedi.

‘Hayat Çizgim’de; çocukluğundan genç kızlık yıllarındaki heyecanlara, anne ve babasıyla olan ilişkisinden okul hayatına, başarılı kariyer yolculuğunda annelik sürecine ve dünyanın dört bir yanına yaptığı gezilere kadar birçok dönemi ele alan Kain, yaşamın zorluklarına ve güzelliklerine karşı içten ve samimi bir bakış açısı sunuyor. Kitabıyla sadece kadınlara ulaşmayı hedeflemiyor yazar. Kadın kimliğiyle erkeklere de rol model olmak istiyor.

“Yaşamın her aşamasında cinsiyet ayrımı yapmadan her birimiz başkalarına ilham kaynağı olabiliriz. Bu kitap, kadınların gücünü ve yeteneklerini kutlamakla kalmıyor aynı zamanda insanların hayatlarını daha anlamlı ve anlayışlı bir şekilde yaşamaları için bir rehber sunuyor” diyen Kain, okuyucuları kendi yaşam yolculuklarının izini sürmeye davet ediyor.