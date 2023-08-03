İş makinesi taşıyan tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi Ankara Kara Yolu Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 81 AN 503 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yönde giden iş makinesi yüklü M.U. hakimiyetindeki 71 ACD 101 plakalı Ford marka tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi E.A yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.