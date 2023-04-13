Perakende sektöründe esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market, 2022 yılında iş ortaklarının sayısını yüzde 40 artırarak 2 bin 409’a ulaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Sunduğu kurumsal altyapı, tedarik sürekliliği, fiyat avantajları, güvenilir gıda ve zengin ürün çeşitliliğiyle Seç Market, yeni iş ortaklarıyla büyüyerek paydaşlarının rekabet gücünü artırıyor.

Çoğunluğu aile işletmelerinden oluşan Seç Market, bugün itibarıyla iş ortakları ve çalışanlarla beraber yaklaşık 7 bin kişilik bir ekosisteme sahip bulunuyor.

Dijital altyapısını da güçlendiren Seç Market; iş ortaklarına sipariş akışının yönetilmesi, stok kontrolü, promosyonlar ve genel iletişimin yönetilmesi gibi konularda destek verilen Seç portalını da yenileyerek bayilerin bir kısmının kullanımına sundu.

Hem mobil hem de web arayüzü bulunan yeni portal uygulaması, bayilerin güncel teknolojileri kullanarak işletmelerini daha verimli yönetmelerine katkı sunarken, portal uygulaması sayesinde iş ortakları stok, fiyat ve sipariş yönetimini tek bir yerden hızla ve kolaylıkla yapabiliyor.