Kocaeli’nin İzmit ilçesinde lastik depolama iş yerinde klima ve buzdolabından kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Sanayi Mahallesi Fırat Sokak’taki lastik depolama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iş yeri içerisindeki klima ve buzdolabından kaynaklı ufak çaplı yangın çıktı. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.