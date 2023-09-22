Uludağ Elektrik, 2018 yılında hizmete aldığı ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu hat üzerinden görüntülü görüşme desteği sunan şirket, Dünya İşitme Engelliler Haftası ve Uluslararası İşaret Dilleri Günü çerçevesinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlara tekrar bir bilgilendirme yaptı.

Uludağ Elektrik, 5 yıldır ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ hizmeti ile işitme ve konuşma engelli müşterilerine çözümler sunuyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı’nı aradıklarında, işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme çerçevesinde işitme ve konuşma engeli bulunan kişiler, tüm işlemlerini bu hat üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar.

Şirketin engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmeleri, çift yönlü iletişim kurabilme ve tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilme yaklaşımı adına devreye aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı sektörünün de ilki olma özelliğini taşıyor. Elektrikle ilgili işlemler açısından tüm engelleri ortadan kaldırmak amacıyla yola çıkan görüntülü görüşme hattı üzerinden işaret diliyle hizmet veren müşteri temsilcisi, vatandaşların tüm işlemlerini yapabiliyor.

Uludağ Elektrik’in 5 yıl önce devreye aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı’nın, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’ndan da ödülü bulunuyor. Şirket sadece bu hat üzerinden değil, Engelsiz Müzik Korosu ile de müziğin birleştirici gücünden yararlanıyor. Hem şirket çalışanları hem de engelli müzisyenlerden oluşan Engelsiz Müzik Korosu’nun gelirleri yapılan her konser sonrası engelli vatandaşlara bağışlanıyor. Şirketin görme engelli müşterileri Çağrı Merkezi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirken, uzunca bir süredir aktif olan Online İşlem Merkezi üzerinden ise işlem merkezlerine gelmeye gerek olmadan elektrikle ilgili tüm işlemler yapılabiliyor. Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği oluşturmak için çalışmalar gerçekleştiren şirket, çeşitli STK’lar ile düzenlediği empati maçlarıyla da konuya farkındalık kazandırmaya çalışıyor.