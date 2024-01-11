İstanbul’dan turizm gezisi kapsamınsa Oylat kaplıcalarına gelen 73 yaşındaki kadın sistemde ölü gözükünce tatili kısa süreli zehir oldu.

Olay İnegöl Oylat kaplıcalarında meydana geldi.

Dün turizm gezisi kapsamında Oylat’a tatile gelen 73 yaşındaki Zeynep Özel, otele kimliği ile giriş yaptıktan sonra odasına geçti.

Akşam yemeğinin ardından dinlenmek için kafeteryaya geçti. O sırada Jandarma komutanlığı ekipleri geldi. Ekipler, sistem kayıtlarına göre kadına hayatını kaybettiğini söylediler. Kısa süreli şoke olan kadın, üzerindeki kimliği göstererek yaşadığını kanıtladı. Ekipler, kadının yaşadığına dair tutanak tuttular.

2 yıl önce İstanbul’da bir defin işlemi yapılırken isim benzerliği nedeniyle sisteme, halen yaşayan Zeynep Özel'in, hayatını kaybeden aynı isim ve soy isimli bir kadın gibi kayıt edildiği öğrenildi.

Zeynep Özel ise 2 sene önce kendisinin bir kaza geçirdiği vücudunda kırıklar olduğu ve ölümden döndüğünü söyledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ-İBRAHİM USLU