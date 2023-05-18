Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşan turizm sezonu öncesinde villa turizminin yaygın olduğu Kaş’ın İslamlar Mahallesi’nin 30 yıllık içme suyu sorununu çözüyor.ANTALYA (İGFA) - Villa turizmiyle son yıllarda popüler hale gelen, buna bağlı olarak da ihtiyaçları artan Kaş’ın İslamlar Mahallesi’nde yaşanan 30 yıllık içme suyu sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün çalışmasıyla giderildi. Ortalama maliyeti 20 Milyon TL olan çalışma kapsamında 7.5 km’lik isale hattı yenilendi.

7.5 KM’LİK İSALE HATTI YAPILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş Şubesi Kalkan Bölge Sorumlusu Güngör Taş çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: “İslamlar Mahallesi Öz mevkiinde vatandaşlarımızın tarlalarından geçen çelik isale hattımız vardı. Bunların tamamını yola almak kaydıyla deplase ederek hattımızı birleştiriyoruz. Toplamda 7.5 km’lik bir hat yapıyoruz. Bu hattın 3 km’si çelik, geri kalan 4.5 km’si polieten boru. Bu hattan Kördere, İncebel mevkii, Akbel ve Öz mevkii olmak üzere 5-6 bölgemiz faydalanıyor. Projenin içerisinde 250 tonluk bir su deposu ve 2 tane 30 tonluk terfi merkezi de olacak. Turizm bölgesi Kalkan’ın 30 yıllık kangren olan su sorunu yaklaşık projeksiyona göre 30 yıl için gidermiş oluyoruz.”

MAĞDURİYET GİDERİLDİ

İslamlar Mahalle Muhtarı Bayram Köprücü mahallenin içme suyu hattının 90’lı yıllarda muhtarlığın imkânlarıyla döşenmiş borular olduğunu söyledi. Bölgede turizm faaliyetlerinin arttığına dikkat çeken Muhtar Köprücü, suyla ilgili büyük sıkıntılar yaşandığını belirtti. Muhtar Köprücü, “Başkanımız Muhittin Böcek sayesinde ASAT hatlarımızı yeniliyor. Vatandaşımızın mağduriyetini gideriyoruz. Susuz hiçbir şey olmuyor. Turizm bizim gelir kaynağımız. Muhittin Başkanımıza, ASAT’a, çalışan ekibe çok teşekkür ederiz” dedi.

SU SORUNU ORTADAN KALKTI

Kaş’ın en büyük mahallelerinden biri olan Bezirgan Mahalle Muhtarı Salih Sarıca da bölgedeki hızlı yapılaşmaya dikkat çekerek, nüfus arttığı için suyla ilgili sıkıntıların baş gösterdiğini söyledi. Geçen yıl ASAT’ın Bezirgan Mahallesi’ne bağlı Ulugöl bölgesinde bir çalışma yaptığını hatırlatan Muhtar Sarıca, bu yıl da Akbel, Karabelen mevkii arasında bulunan Kördere, Hacıkaralar, Sarnıçbaşı ve Ordu mevkilerinde ASAT’ın su çalışması yaptığını belirtti. Bu çalışmanın su sorununu 30-40 yıl için ortadan kaldıracağını söyleyen Muhtar Sarıca Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

MUSLUKLARDAN SU AKIYOR

2013 yılından bu yana İslamlar ’da yaşayan Mehmet Özdere ise kışın bile su sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, “Büyüyen ve gelişen bir yer burası. Eskiden bir hafta su gelmiyordu. Camiden su taşıyorduk. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek sağ olsun sorunumuzu çözdü. Borular değişti. Vatandaşımız musluklardan açtığı zaman su akıyor. Suyumuz zaten bol ama sıkıntı çekiyorduk” diye konuştu.