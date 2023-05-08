Yüksek teknoloji işitme cihazı ile dünya üçüncüsü ve olimpiyat ikincisi olduİSTANBUL (İGFA) - Milli sporcu Emirhan Gürsoy Si-Ser firmasının kendisine sağladığı işitme cihazı ile dünya üçüncülüğü ve olimpiyat ikinciliği dereceleri ile Türkiye’nin gururu oldu.

Gürsoy, karate branşında milli forma ile başarılarında işitme engelini yüksek teknoloji işitme cihazı ile aştı.

İŞİTME ENGELİNİ YÜKSEK TEKNOLOJİ VE ÜSTÜN AKUSTİK DONANIMLI AKILLI TEKNOLOJİ CİHAZLA AŞTI DÜNYA 3 NCÜSÜ VE OLİMPİYAT İKİNCİSİ OLDU

Yaklaşık 2 yıldır yerli ve milli, akıllı teknoloji işitme cihazı ile antrenman yapan milli sporcu, antrenmanlarda kendisine en fazla sorun yaşatan komutları işitme konusunda en büyük zorluğu aşarak ülkemize uluslararası alanda dereceler kazandırdı.

Eskişehir’de yapılacak olan ‘İşitme bilinci ve sanata evet’ adlı uluslararası sempozyuma da katılacak olan milli sporcu Emirhan Gürsoy, katılımcılar ile işitme konusunda yaşadığı sorunlar ve başarıya giden hikâyesi hakkında bilgi sunarak etkinliğe katılacak.

İşitme cihazları yöneticileri ve AGAÇ ailesi, spor yapan ve duyma sorunu yaşayan tüm sporculara destek olmak için milli ve yerli yüksek teknoloji ile hazır olduklarını belirterek, milli derecelerde başarılara destek olmak için tüm teknoloji alt yapılarını güçlü destekle kullanmaya hazır olduklarını belirttiler.