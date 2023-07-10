Konya Büyükşehir Belediyesi, 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında işitme engelli vatandaşlara yönelik Akşehir gezisi gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından işitme engelliler için Akşehir gezisi düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelli Destek Merkezi (ENDEM) tarafından düzenlenen organizasyonda işitme engelli bireyler aileleri ile birlikte ilk olarak Nasreddin Hoca Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Gülmece Parkı’nda işaret diliyle anlatılan fıkraları dinleyen işitme engelli vatandaşlar, ardından Akşehir Evleri, tarihi kilise, Taş Mektep, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Ulu Camii, İplikçi Camii, Batı Karargahı Müzesi, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni yakından görme fırsatı buldu.

64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında gerçekleşen organizasyona katılan işitme engelli vatandaşlar Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.