Sanko Holding İSKO Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.

İSKO aidiyet duygusunu geliştirmek adına toplam 44 takımın yarıştığı voleybol turnuvasının startını verdi. Bu sene 11’incisi düzenlenen turnuva hakkında bilgi veren İSKO Personel Müdürü Sedat Binici,

“08.05.2023 Pazartesi günü İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda başlatmış olduğumuz, İSKO Bölümler Arası 11. Geleneksel Voleybol Turnuvasını, bugün sizlerin katılımıyla coşkulu bir havada gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 11 grup ve 44 takımla başlayan turnuvamızda çalışanlarımızın arasında kurum kültürümüzün pekişmesinde, İSKO Ailesinin daha da anlam ve önem kazanmasına, takım ruhu ve motivasyonlarının artırılmasına vesile oluyor. Mutluluğun çalışma performansı üzerinde etkili olduğunun bilincindeyiz. Mutlu insanlar iş hayatında daha verimli olduklarını biliyoruz. İnsanların ruh halleri iyi olduğunda problemleri daha hızlı çözmeye, işbirliğine ve yaratıcılığa daha yatkın oldukları, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve kalite oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Turnuva boyunca çalışanlarımız takım olma, sorumluluk alma, iyi iletişim, iyi konsantrasyon, motivasyon ve davranış kontrolü gibi kişisel gelişmelerine de yardımcı olacaktır. İSKO ailesi kavramını daha da benimsetmek için düzenlediğimiz bu turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar dileriz” dedi.

Murat Erdoğan