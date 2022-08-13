10. Bölümler arası Voleybol Turnuvası İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynanan final müsabakaları ve ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Turnuvanın Erkekler kategorisinde şampiyonluğu Ön Terbiye elde ederken, Bayanlarda kupanın sahibi Martelli Sirius takımı oldu.

22 Haziran 2022 tarihinde 48 takımın katılımı ile İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakalar ile başlayan turnuvada nefesleri kesen mücadeleler ortaya koyuldu. 576 çalışanın spor yapma imkanı bulduğu turnuva İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynanan final müsabakaları ile tamamlandı. Fabrikanın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Hizmetleri Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel, Teksif Sendikası İnegöl Şube Başkanı Selçuk Bozkaya ile fabrika çalışanlarının izlediği final müsabakalarının sonunda, Erkekler kategorisinde ön Terbiye takımı Geleneksel 10. Bölümler arası Voleybol Turnuvasında şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Haşıl takımı ikinci, Dokuma-11 üçüncü oldu. Bayanlar kategorisinde ise şampiyonluk ipini Martelli Sirius takımı göğüslerken, Kalite Kontrol-5 takımı ikinci, Martelli Yıkama takımı üçüncü oldu. Öte yandan, Bayanlar kategorisinde Martelli Sirius takımından Fatoş Gülçin Özbek, erkekler kategorisinde ise Dokuma-11 takımından Mehmet Çelik turnuvanın en iyi oyuncuları seçildiler.

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan İSKO A.Ş. Personel Müdürü Sedat Binici, “22 Haziran 2022 Çarşamba günü İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda başlatmış olduğumuz ve yaklaşık 1,5 aydır devam eden İSKO Bölümler Arası 10. Geleneksel Voleybol Turnuvasını, bugün sizlerin katılımıyla coşkulu bir havada gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 13 grup ve 48 takımla başlayan turnuvamızda çalışanlarımızın arasında kurum kültürümüzün pekişmesinde, İSKO ailesinin daha da anlam ve önem kazanmasına, takım ruhu ve motivasyonlarının artırılmasında önemli bir yer edinmiştir. Mutluluğun çalışma performansı üzerinde etkili olduğunun bilincindeyiz. Mutlu insanlar iş hayatında daha verimli olduklarını biliyoruz. İnsanların ruh halleri iyi olduğunda problemleri daha hızlı çözmeye, işbirliğine ve yaratıcılığa daha yatkın oldukları, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve kalite oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Turnuva boyunca çalışanlarımızın takım olma, sorumluluk alma, iyi iletişim, iyi konsantrasyon, motivasyon ve davranış kontrolü gibi kişisel gelişimleri daha da pekişmiştir. İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi okul müdürlüğüne desteklerinden dolayı, işyerimizin üst yönetimi ve genel müdürümüze, fabrika müdürümüze katkılarından dolayı, yaklaşık 1,5 aydır maçlarımızı yöneten İnegöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Serkan Seçkin beye teşekkür ediyoruz. İSKO ailesi kavramını daha da benimsetmek için düzenlediğimiz bu turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve takımlarımıza desteklerini esirgemeyen bölüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmanın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları ile çeşitli hediyeler verildi.