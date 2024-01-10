Türkiye İş Kurumu Aralık ayına ilişkin istatistikleri paylaştı. Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 83 bin 407’si (yüzde 60,1) erkek, 55 bin 482’si (yüzde 39,9) kadın olmak üzere 138 bin 889 işe yerleşme gerçekleşti. İŞKUR tarafından 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 1 milyon 237 bin 26 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME YAPILAN İLLER

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 255 bin 936 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 93 bin 844 kişiyle Ankara, 66 bin 382 kişiyle Bursa, 63 bin 621 kişiyle İzmir ve 41 bin 425 kişiyle Adana izledi.

İŞVERENLERİN EN ÇOK ELEMAN ARADIĞI MESLEKLER

Ocak-Aralık 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde gerçekleştirildi.

Aralık ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 209 bin 645 oldu. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2 milyon 677 bin 6 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1 milyon 141 bin 685 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde oldu.

EN FAZLA AÇIK İŞ İLANININ OLDUĞU İLK 10 MESLEK

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı / Uzmanı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Konfeksiyon İşçisi, Garson (Servis Elemanı), Reyon Görevlisi, Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle), Market Elemanı, Makineci (Dikiş), Kasiyer.