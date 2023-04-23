Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Sakarya'nın Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ulusumuzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.SAKARYA (İGFA) - Vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, 23 Nisan 1920 tarihinin milletimizin yeniden şahlanışı olduğunu vurgulayan Başkan Gündoğdu mesajında şunları kaydetti: “23 Nisan 1920, Türk Milleti için önemli bir dönüm noktasıdır. Asil Türk Milletin temsil edildiği Gazi Meclisimizin açıldığı gün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Şanlı ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize olan güvenimiz tamdır. Ferizli Belediyesi olarak çocuklarımızı ülkenin geleceği olarak görüyor ve onlar için hizmetin en güzelini vermeye çalışıyoruz. Geleceğimiz olan sevgili çocuklarımız her şeyin en güzeline layık ve onlar için ne yapsak azdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teminatı olan çocuklarımızı mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek, çocuklarımıza milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevidir.

Bugün de, tıpkı 103 yıl önce olduğu gibi, vatanına, bayrağına, demokrasisine, inancına ve değerlerine sahip çıkan, şartlar ne olursa olsun son karar verenin millet olduğuna inanan bir iradedeyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve şanlı milletimiz, 103 yıl önce göstermiş olduğu iradeyi 15 Temmuz gecesinde de göstermiş, milletin emanetine sahip çıkmış ve kuruluşundaki yüksek ruha hala sahip olduğunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadeleye emeği geçmiş tüm kahramanlarımızı, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum”