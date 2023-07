Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, transferde savunma, orta saha ve hücuma oyuncu alacaklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Ali Koç’un kendisini göreve çağırmak için aramasıyla ilgili ise, “Bu kulübün bir numarası tarafından aranmak tarifsiz bir duygu” dedi.

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi. Törende sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, 3 bölgeye de transfer yapacaklarını belirterek, “Sahada karakterini koyan Fenerbahçe ruhunu yansıtan coşkulu, enerjik tüm taraftarları heyecanlandıran futbol anlayışımız olacak. Burada transfere gelince savunmaya orta alana ve hücuma oyuncular alacağız” şeklinde konuştu.

“Başkan ve yönetim kurulu şampiyon olmak için büyük destek veriyorlar”

Başkan Ali Koç ile birlikte transfer süreci yürüttüklerine değinen İsmail Kartal, “Çok net şeffaf açık şekilde transfer yürütüyoruz. Kendileri de hem takım hem bana müthiş destek veriyorlar. Bu konularda hiçbir şeyden kaçınmadan şampiyon olması için büyük destek veriyorlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güzel ortamımız var”

Fenerbahçe’den ayrıldığı dönem ve şimdiki dönemi karşılaştıran Kartal, “Güzel ortam vardı. Çok samimi içten birbirimize bağlı bir ortam vardı yerli-yabancı tüm oyuncularla. Tekrar geldim birkaç gündür çalışıyorum. Beni tanıyanların daha iyi enerjileri var. Tanımayan yeni oyuncularımız da benimle sürekli konuşuyorlar. Yaptığımız antrenman diyaloglarımızdan çok etkilenmişler diye düşünüyorum. Güzel ortamımız var” açıklamasını yaptı.

“Altay’a yurt dışından teklifler olabilir, süreci takip ediyoruz”

Kaleci mevkiine transfer yapılacak mı şeklinde gelen soruyu cevaplayan İsmail Kartal, “Şu anda kalecilerimiz mevcut. Altay’ın sakatlığı tamamen geçti. Moral motive gayet yerinde. Takım antrenmanlarımıza başladı. Bu bir süreçtir. Kendisine yurt dışından teklifler olabilir. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. Bugünden yarına kaleci alalım Altay gitsin düşüncemiz yok. Altay değer verdiğimiz sporcumuz. Süreci takip ediyoruz. Karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yarım kalanı bu sezon kenetlenerek son vereceğiz”

Fenerbahçe’ye iki dönem geldiği ifade eden Kartal, sözlerine şöyle devam etti: “Şampiyonluğu kaybetmedik şampiyonluk bizim elimizden alındı 2014 -2015 sezonunda. Göreve geldik tekrar Fenerbahçe, taraftar, camia ile bütünlük sağladık. Bu bütünlükle pozitif enerjiyle Fenerbahçe ruhuna, karakterine yakışır oyunla sezonu güzel bitirdik ama hep yarım kaldı. İnşallah yarım kalanı şimdi bu sezon hep beraber bütün taraftarlarımızla kenetlenerek buna son vereceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Hep beraber başaracağız.”

“Arda ve Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun”

Arda Güler’in transfer söylentileri ile ilgili yöneltilen soruya İsmail Kartal, “Arda Güler çok yetenekli. Gelişim içerisinde yükselen bir trendi var. Futbol dünyasında Arda bir figür artık. Dünyanın kulüpleri Arda ile ilgileniyorlar. Kendisinin istişarelerinden dolayı birkaç kulübün istediği kulüp menfaatleri doğrultusunda Arda ve kulüp için hayırlısı neyse o olsun diyorum. Bu karar başkan ve yöneticilerimizin tasarrufundadır. Arda ve Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyeceğim” yanıtını verdi.

“Bir oyun sisteminde direneceğim diye bir şey yok, oyunun akışı ile ilgili bir şey”

İsmail Kartal, yeni transferi Edin Dzeko’nun gelmesiyle gelecek sezon zaman zaman tek forvet zaman zaman ise çift forvet olarak görev alacağını dile getirerek, “Dzeko çok önemli kariyer. Bize gelmesi diğer yapacağımız transferle ilgili yabancı oyuncuların da elimizi güçlendireceğini düşünüyorum. Benim sistemim belli. Zaman zaman Dzeko tek, duruma göre çift santrfor oynayabilir. 4-3-3, 4-2-3-1 sistemim belli. Bu şekilde oynayacağız. İlla bir sistemde direneceğim diye bir şey yok. Burada yapacağımız hamlelerle çift santrfora da geçebiliriz. Oyunun akışı ile ilgili bir şey” dedi.

“Bu kulübün bir numarası tarafından aranmak tarifsiz”

İsmail Kartal, başkan Ali Koç’un kendisini transfer için aradığında çok mutlu olduğunu aktararak, “Kalbimde hep tekrar Fenerbahçe’ye dönmemle ilgili bir his vardı. Bunun tekrar bana gelebileceğini hissediyordum. Başkanımız mali genel kurulda bir şeylerden bahsettiği için birazcık beni tarif etmişti. Direkt aradığında çok mutlu oldum, heyecanlandım. O gece sabaha kadar uyku uyumadım. Yapmam gereken işleri tamamladım. Başkanım beni oradan aldırdı. Bu enerjimi birlikteliğimi Samandıra’ya oyuncularımıza yayarak bu sezon elinden gelenin en iyisin yapmak için çalışacağım. Geldiğimden beri evime bile gitmedim. Çok mutlu oldum. Tarif edilemeyecek bir şey. Hayatımın büyük bölümünü bu camiaya adamış biri olarak tekrar bu kulübün bir numaralı kişisi tarafından aranmanızın tarifi yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

“Gol kovalayan kazanmaya yönelik sistemimiz olacak”

Bu sezon agresif ve hücuma yönelik bir futbol oynatacağını aktaran İsmail Kartal, “Hücum eden Fenerbahçe taraftarlarının ne istediğini bildiğim için agresif oynamaya çalışan gol kovalayan kazanmaya yönelik sistemimiz olacak. Geçtiğimiz dönem ne yaptıysak o futbolun üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Miha Zajc düşünme aşamasında”

Miha Zajc’ın düşünme aşamasında olduğunu aktaran Kartal, “Zajc, her teknik direktörün istediği oyunculardan biri. Müthiş saygılı, işine saygılı, kulübe taraftara büyük saygısı olan insan. Mukavelesi bitti kendisiyle görüştüm. Avrupa’nın en büyük liglerinden önde gelen kulüplerden teklif olduğunu söyledi. Benim gelmemle beraber ‘tekrar Fenerbahçe’ye daha sıcak bakıyorum, biraz zaman verin’ dedi. Başkanımızla konuşuyoruz. Şu an Miha düşünme aşamasında bir an önce aramız katılır diye bekliyoruz. Ayrılırsa yerini dolduracağımız oyunculara da bakıyoruz” diye konuştu.

İsmail Kartal, eski teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmediğini dile getirdi.