İnegöl’de birçok derneğin bir araya gelmesi ile kurulan Manav Yörük Muhacir Dernekleri Federasyonu, dünya genelinde Türk dünyasına hitap eden Dünya Yörük Türkmen Birliği’ne katıldı. Federasyon Başkanı İsmail Kösen, Dünya Yörük Türkmen Birliği’nin 40 kişilik ana kademesinde görev aldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Yörük-Türkmen camiasına hitap eden, Balkanlar, Anadolu ve Asya’yı kapsayan geniş bir yelpazeye sahip olan Dünya Yörük Türkmen Birliği, bakanlar kurulu kararı ile 2016 yılında kurulmuştu.

Yönetim anlayışı ile ana kademesini üçe ayıran birlikte, Aksakallılar, Delikanlılar ve Bacıbeyler birimleri ile hizmetlerini sürdürüyor.

Dünya üzerinde geniş yelpazeye sahip olan Dünya Yörük Türkmen Birliği’nde İnegöllüler de söz sahibi oldu. İnegöl tarihinde ilk kez birçok dernek bir araya gelerek kurdukları Manav Yörük Muhacir Dernekleri Federasyonu, Dünya Yörük Türkmen Birliği’ne katıldı.

KÖSEN, AKSAÇLILAR ANA KADEMESİNDE GÖREV ALDI

Bu kapsamda yapılan görüşmelerin ardından Federasyon Başkanı İsmail Kösen, birliğin 40 kişilik ana kademesinde görev aldı.

Aksakallılar ana kademe yönetiminde bulunan Kösen, sadece İnegöl değil, geniş yelpazede Yörük Türkmen camiasına da hizmet edecek.

BİRLİK BAKANLAR KURULU KARARI İLE KURULDU

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kösen, Dünya Yörük Türkmen Birliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Birlik, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olan Yörük Türkmenler tarafından kurulan ulusal ve uluslararası nitelikte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda iş birliğini sağlamak amacıyla 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kuruluşuna Dair Kanun çerçevesinde 2016 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla kuruldu ve uluslararası kültürel iş birliği teşkilatı hüviyeti kazandı”

BİRLİĞİN AMACINI ANLATTI

Birliğin amaçları ile ilgili sözlerini sürdüren Kösen,

“Amacımız; Türkiye ile birlikte tüm dünyadaki Türklerin, akraba toplulukların, kendisini Türk gibi gören ve niteleyen toplum ve topluluklar ile kendisini Türk milletine yakın hisseden diğer toplumlarla iş birliği içerisinde bilgi, görgü ve teknolojisini geliştirmek, Türk dilini, örfünü ve töresini araştırmak, geliştirmek, yaymak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla birlikte çalışma ortamları meydana getirmektir” dedi.

Birliğin vizyonuna da değinen Kösen,

“Vizyonumuz; Yörük Türkmenlerin bulundukları şehirler ve ülkelerde ekonomi, sanat, edebiyat, kültür ve insan hakları alanlarında daha etkin olmalarını sağlamaya dönük bilgi alışverişi ile teknik iş birliğine imkân hazırlamak ve teşvik etmek, çıkarlarını belirlemek ve korumaktır” şeklinde konuştu.

MYM FEDERASYONU TÜM TÜRK COĞRAFYASINDA SÖZ SAHİBİ OLDU

Kösen, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Biz federasyon olarak İnegöl’ün tümüne hakimiz. Bu kapsamda İnegöl için de birçok proje üreterek direk üst kurullar ile görüşmek için belir adımlar attık. Federasyonumuz sadece yurt genelinde değil, artık dünya genelinde camiamızda söz sahibi olmuştur. Bu İnegöl’ümüz için büyük bir kazanç ve temsil makamıdır. Bu kapsamda tüm yönetim kuruluma ve bize bağlı dernek başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar, özverili mücadelelerin ardından Dünya Yörük Türkmen Birliği ana kademesinde görev aldık. İnegöl’ümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum”