AK Parti Bursa Milletvekili aday adaylığını önceki gün düzenlediği basın toplantısıyla duyuran İsmail Özkan, ilçe teşkilatlarını ziyaret etmeye başladı.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde AK Parti Bursa 2. Bölgeden Milletvekilliği aday kadrosuna sürpriz bir şekilde giren İsmail Özkan, aradan geçen 5 yılın ardından yeniden aday adayı oldu.

Muş İlder Başkanı Yunus Akçan, İnegöl Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin İbiş, Van İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şakir Çelik, Posoflular Derneği Başkanı Mahsuni Canbay ve Doğu Gücü Spor Kulübü Başkanı Sinan Ekin, yönetim kurulu üyeleri ile mahalle muhtarlarının destekleriyle aday adaylığını açıklayan İsmail Özkan, ilçe teşkilatı ziyaretlerine AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığıyla başladı. Yıldırım İlçe Başkanlığının ardından Özkan, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve yönetimini ziyaret etti.

Özkan ziyaretlerde kendisine gösterilen ilgi ve alakaları için ilçe yönetimlerine teşekkür etti.