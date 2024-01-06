Ocak ayının gelmesiyle beraber siyasi partilerin hareketli zamanları başladı. Tüm siyasi partiler yerel seçimde yarışacak adaylarını tek tek açıklıyor. Gözler yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul adayına çevrilmişken İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

ERDOĞAN'DAN ESKİ CHP'LİYE TEKLİF

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İsmail Saymaz AK Parti'nin Muğla adaylığı için eski bir CHP'liye teklif götürdüğünü ve bu teklifin kabul edildiğini belirtti. Saymaz yaptığı paylaşımında, "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi.

Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili." ifadelerine yer verdi.

Diğer kulis bilgilerini de paylaşan Saymaz AK Parti'nin olası adaylarını şu şekilde sıraladı;