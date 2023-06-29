MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde alacakları sonucun, Türkiye Yüzyılı’na yakışacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Partisinin bayramlaşma töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye için hayati öneme sahip bir seçim sürecinin geride kaldığını hatırlattı.

Bu süreçte tüm algı operasyonlarına, provokasyon girişimlerine, tahriklere rağmen; Türkiye’nin tüm dünyada örnek teşkil edecek demokratik bir olgunluk sergilediğini vurgulayan Büyükataman, “Büyük Türk milletinin iradesi sandığa yansımış ve Cumhuriyet tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri gerçekleşmiştir. Aziz milletimiz kararını Cumhur İttifakı’ndan yana vermiş, ülkemizin bekasına sahip çıkmıştır. Düzmece anketlerle partimizin oylarını düşük gösteren, “MHP Bitti” algısı yapan satılık anket şirketleri 14 Mayıs’ta yerle bir olmuştur. FETÖ kaybetmiş, PKK kaybetmiş, Zillet İttifakı sandığa gömülmüş, Cumhur İttifakı kazanmıştır” dedi.

YENİ HEDEF ANAYASA

Türkiye’nin şahlanma, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma dönemi olduğunu kaydeden İsmet Büyükataman, “Önümüzdeki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin ihtiyacı olan sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna uygun yeni bir anayasa hazırlığı için üzerine düşeni yapacaktır. Bu kapsamda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin açıkladığı “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Maddelik Yeni Anayasa” teklif metnimiz de müzakere edilmek için hazırdır. Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler seçimine doğru ilerliyor. Allah’ın izni ve milletimizin iradesi ile 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde, Türkiye yükselen itibarına, Türk ve Türkiye Yüzyılına yakışır hizmet anlayışına kavuşacak” dedi.

