Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘AnadoluyuzBiz’ projesi çerçevesinde Isparta’dan gelen 40 gönüllü öğrenciye yönelik yangın eğitimi düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘AnadoluyuzBiz’ projesi çerçevesinde Isparta’dan gelen gönüllülere yönelik yangın eğitimi düzenledi. Son zamanlarda artan orman yangınlarıyla mücadele konusunda düzenlenen eğitimlerle farkındalık oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 40 kişilik gruba İtfaiye Daire Başkanlığı’nda teorik ve uygulamalı yangın eğitimi sundu. 18-23 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağladığı eğitimlerde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan uzman ekipler bilgi paylaşımında bulundu. Katılımcılara yangın anında neler yapılması gerektiği, yanıcı-yakıcı maddelere yaklaşım kuralları, yangının en kısa sürede söndürülmesi tekniği, yangının çeşitleri, söndürme ekipmanlarının kullanımı ve kahraman itfaiye personellerinin yangınlarda kullandığı araç-gereçlerin tanıtımı ile ilgili detaylı bir sunum yapıldı.