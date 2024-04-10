Türkiye, Gazze Şeridi'nde sivil halka yönelik süregelen şiddet olaylarını protesto ederek İsrail ile ticari ilişkilerini kısıtlama kararı aldı. Türkiye'nin bu kararı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından tepkiyle karşılandı. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu adımının ekonomik sonuçları olacağını belirtti ve ABD'deki bazı ülkeler ve kuruluşlarla Türk ürünlerinin ithalatının engellenmesi için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanı, binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına neden oldu. Bölgedeki insanlar, yaşam mücadelesi verirken Türkiye, Gazze'ye insani yardım gemileri göndererek Filistinlilere destek olmaya devam ediyor. Türkiye'nin kısıtlama kararı, İsrail'in tepkisini çekti ve iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Ticaret Bakanlığı, bu ticari kısıtlamanın Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardım akışının kesintisiz devam etmesi durumunda kaldırılacağını belirtti. Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan bu açıklamanın ardından İsrail'den Türkiye'ye yönelik tehditler gelmeye başladı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin kararını eleştirerek uluslararası camiaya Türkiye'ye karşı adımlar atılması çağrısında bulundu.