Beylikdüzü halkı 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’nde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’nde düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin cam şişe, karton ve plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturduğu serginin yanı sıra ‘İklim Krizi ve Çevre Kirliliğine Karşı; Değiştir Dönüştür Bu Paylaşım Zincirine Sende Katıl’ mottosuyla ‘Takas ve Bağış Pazarı’ kuruldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, binlerce ürün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için bağışlandı ve takas yapıldı.

Etkinlikler kapsamında 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen ‘İklim Değişikliğiyle Mücadele’ konulu söyleşide ise Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Aslan, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tuğba Ölmez Hancı, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şahin ve Arçellik A.Ş. Kıdemli Çevre Yöneticisi Zeynep Özbek iklim değişikliğinin çevreye etkileri konusunu ele alan bilgilendirici paylaşımlarda bulundu.

“İKLİM DOSTU BİR BEYLİKDÜZÜ İNŞA ETMEK EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN BİRİ”

İklim değişikliğinin sadece çevresel değil, toplumsal ve ekonomik açılardan da ele alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Yardımcısı Nuri Aslan, “İklim değişikliği politikalarını stratejik yönetim plan ve süreçlerine entegre eden Beylikdüzü, Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanması yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, çevresel ve sosyo ekonomik etkileri çok ağır olan iklim değişikliğinin kuvvetlenen etkilerini azaltmak, Beylikdüzü’nü bu etkilere karşı dirençli ve güvenli hale getirmek için ortak iklim hareketi konusunda farkındalığı arttırıyoruz. İlçemizde iklim değişikliğine yönelik yaşam pratiklerimizi değiştirmeyi amaçlayan bir vizyon ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir Beylikdüzü inşa etmek en önemli görevlerimizden biri olduğunun da farkındayız. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak Yaşam Vadisi, kent ormanı ve parklar ile nefes alan Beylikdüzü yapmaya hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.