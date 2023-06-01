Beylikdüzü Belediyesi, ArtContact İstanbul 3.Çağdaş Sanat Fuarı’nda üçüncü kez sanatseverlerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) -Beylikdüzü Belediyesi Sanat Koleksiyonu Resim ve Heykel Seçkisi, ArtContact İstanbul 3. Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen, resim, fotoğraf ve görkemli heykellerin sergilendiği fuarda 100’e yakın katılımcı, bin 500’ün üzerinde sanatçı, 4 bin 500’e yakın eser ve 40 ülkeden sanatçıların eserleri görücüye çıktı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sanat fuarında Beylikdüzü Belediyesi’nin resim çalıştayları, heykel sempozyumları ve sanat buluşmaları ile ilçeye kazandırdığı 14 eser yer alıyor. Sanatseverler eserleri 4 Haziran tarihine kadar 11.00-20.00 saatleri arasında stant B-06’daki alanda ziyaret edebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğu özel koleksiyona ev sahipliği yapan Galeri Beylikdüzü'nde ArtContact İstanbul Fuarı'na bu yıl ilk kez katılarak17 sanat eseri ve atölye çalışmalarından elde edilen eserlerlefuardaki yerini aldı. Sanat fuarında, Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu’ndan bir kesit sunan “Kadın, Demokrasi ve Özgürlük” temalı seçki, stant A-15’deki alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.